De cara al Clásico Nacional de la Fecha 6 del Torneo Clausura 2026, la Regla de Menores se ha convertido en un punto clave para comparar el presente de Chivas y América, dos equipos con realidades muy distintas en el uso de jugadores jóvenes.

El Rebaño Sagrado es el conjunto que mejor ha trabajado este rubro en este semestre. Con 1,118 minutos acumulados, está a solo 52 minutos de cumplir los 1,170 exigidos al final de la Fase Regular.

El contraste es evidente al revisar el caso del América, ya que apenas suman 145 minutos, siendo el cuadro más rezagado de toda la Liga MX, así que esta cifra obliga a André Jardine a acelerar de manera importante en las próximas fechas, considerando que el reglamento solo permite un máximo de 225 minutos por partido.

Así el contexto de cara a una edición más del Clásico Nacional. Mientras el Club Deportivo Guadalajara llega prácticamente con la tarea hecha en la Regla de Menores, América encara el duelo con una presión extra, consciente de que deberá modificar su estrategia si no quiere comprometerse en las últimas jornadas de la Fase Regular.

Así marcha la tabla de menores en el Torneo Clausura 2026.

Fecha, hora y dónde ver el Clásico Nacional entre Chivas y América

El Clásico Nacional entre Chivas y América, correspondiente a la Fecha 6 del Torneo Clausura 2026, se disputará este sábado 14 de febrero en el Estadio Akron, con horario programado para las 21:07 horas (tiempo del centro de México), y dicho encuentro podrá seguirse en vivo a través de Amazon Prime.

Cabe mencionar que Chivas se encuentra en la primera posición de la tabla general con 15 puntos de 15 posibles, mientras que el conjunto de las Águilas es octavo con ocho unidades.