David Faitelson lanzó una advertencia al América de cara al Clásico Nacional tras su reciente victoria frente a Rayados de Monterrey, dentro de la Fecha 5 del Torneo Clausura 2026.

El polémico periodista de TUDN destacó que el verdadero desafío para el equipo de André Jardine llegará este sábado, cuando enfrenten a nuestras Chivas, catalogado por él como la mejor escuadra del certamen.

“El América gana a uno de los candidatos al título, pero el sábado tendrá su verdadera prueba ante el mejor equipo del torneo, Chivas“, escribió el comunicador en su cuenta de X.

Cabe mencionar que el Rebaño Sagrado se encuentra en un mejor momento futbolístico en el Torneo Clausura 2026, ubicándose en la primera posición de la tabla general con 15 unidades, mientras que el conjunto de las Águilas es octavo con ocho puntos.

El mensaje de David Faitelson de cara al Clásico Nacional.

¿A qué hora será el Clásico Nacional entre Chivas y América?

El Clásico Nacional entre Chivas y América, correspondiente a la Fecha 6 del Torneo Clausura 2026, se llevará a cabo este sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, a las 21:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.