Chivas se alista de la mejor manera para el Clásico Nacional cuando enfrente a América por el Clausura 2026. En medio de este contexto el Guadalajara está cerca de anunciar la llegada de Jonathan Pérez, por lo que repasamos por qué Hugo Camberos es uno de los grandes perdedores en la plantilla rojiblanca con este fichaje.

La llegada del mexicoamericano al Rebaño Sagrado es sin duda muy llamativa por dos importantes razones. La primera era en relación a que todo parecía que Javier Mier y Alejandro Manzo habían sacado al conjunto rojiblanco del mercado de pases y segundo por la posición en la que se juega Pérez.

Finalmente, Jonathan Pérez llegó a Guadalajara esta madrugada y se espera que en las próximas horas Chivas haga oficial su llegada. En medio de este contexto hay tres jugadores que son los grandes perdedores debido a que es un futbolista que puede jugar como carrilero, extremo y mediapunta.

Hugo Camberos es el gran perdedor en Chivas. (Foto: IMAGO7)

El primer gran afectado por esta decisión es Hugo Camberos, quien apenas vio un minuto en el Clausura 2026 y no es tenido en cuenta como carrilero o lateral. Detrás de él se encuentran Santiago Sandoval y Yael Padilla quienes se perfilaban a pelear por el puesto que va a dejar libre Roberto Alvarado cuando sea convocado a la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

Jonathan Pérez presionó para llegar a Chivas

En el día de ayer Rodrigo Camacho dio a conocer en redes sociales que el futbolista llegó tras presionar para salir. “Jonathan Pérez es nuevo jugador de Chivas. Todo acordado entre el Guadalajara y Nashville SC. El jugador presionó a su club para que facilitaran su salida porque quería llegar al Rebaño. Resta que viaje y haga sus pruebas físicas y médicas”, reportó el reconocido periodista en X.