A casi dos años de haber dejado el banquillo del Guadalajara, el serbio Veljko Paunovic rompió el silencio y ofreció la versión más profunda y personal sobre su comentada salida de Chivas. El estratega que llevó al Rebaño a la final del Clausura 2023, reconoció que su decisión estuvo marcada por un fuerte desgaste físico y mental, y admitió algo que hasta ahora no había dicho públicamente: se arrepintió de haberse ido.

Paunovic reveló que durante sus 13 meses al frente del equipo atravesó un nivel de exigencia extrema. “Al final perdí unos 12 kilos en los 13 meses que estuve en Chivas. No me pesó ni me dolió, pero noté un agotamiento”, confesó. Según explicó, la responsabilidad de encarar un tercer torneo sin estar al cien por ciento físicamente fue una señal de alarma: “He aprendido con los años a conocerme y a identificar cuando llego a un estado físico y mental en el que no puedo rendir como me gustaría”.

Veljko Paunovic es actualmente entrenador de Serbia (Getty Images)

Más allá de lo profesional, el ex DT rojiblanco dejó en claro que el factor decisivo fue personal y familiar. Su familia residía en Chicago y él aprovechaba cada día libre para viajar y estar cerca de ellos. “Me había entregado muchísimo; mi familia estaba en Chicago y prácticamente viajaba todos los días libres, tratando de que no se notara y sin que me afectara”, relató en Claro Sports evidenciando un esfuerzo silencioso que terminó por pasarle factura.

Con el paso del tiempo, Paunovic reconoce que aquella decisión le dejó una sensación ambigua. “La verdad es que me arrepentí, aunque tengo que decir que cuando tomé la decisión fue por un tema personal y familiar”, admitió sin rodeos. Aun así, destacó el respaldo institucional que recibió en su despedida, incluso en un momento de tensión. “Agradezco la comprensión de la familia Vergara, de Fernando Hierro, de su gente, de Juani y de Fran. Aunque ellos estaban molestos, yo no”, explicó.

Veljko Paunovic desmintió intereses económicos o deportivos

Por último, el entrenador fue tajante al desmentir cualquier especulación sobre intereses deportivos o económicos detrás de su salida. “Se los dije claro: el día que dije que no, dije que no me tenían que pagar nada. No me fui para ir a otro equipo ni por otros motivos”, sentenció. Sus palabras reabren el debate sobre una etapa que, pese a no haber terminado en título, devolvió a Chivas al protagonismo y hoy es recordada con una mezcla de orgullo y cuentas pendientes.