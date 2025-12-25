La reciente coronación de Ronaldo Cisneros en la Primera División de Costa Rica volvió a poner sobre la mesa una realidad que se repite con el paso de los años: futbolistas formados en Chivas que no logran consolidarse en el primer equipo, pero que encuentran en el futbol tico un escenario ideal para relanzar sus carreras. El delantero, surgido de Verde Valle, fue protagonista en el Apertura 2025 y hasta se dio el lujo de marcar un gol decisivo en la final, confirmando que el talento rojiblanco sigue teniendo valor fuera de casa.

La cantera del Guadalajara es, desde hace décadas, una de las más productivas del país. Año tras año, Chivas forma jugadores con fundamentos técnicos sólidos y una lectura táctica privilegiada; sin embargo, la presión permanente, la exigencia del entorno y la competencia interna provocan que muchos no logren continuidad en el máximo nivel.

En ese contexto, Costa Rica se ha convertido en una suerte de refugio competitivo para varios exrojiblancos. El éxito reciente de Cisneros con Alajuelense se suma al regreso de Erick ‘Cubo’ Torres a la actividad profesional, quien tras cumplir una sanción por dopaje fue anunciado como refuerzo estelar del Municipal Liberia. El delantero, con pasado goleador en el país, firmó por año y medio con la misión de aportar experiencia y liderazgo.

Pero el vínculo entre Chivas y el futbol tico no es nuevo ni aislado. Luis Ernesto Michel fue uno de los primeros en marcar el camino, convirtiéndose en referente del Deportivo Saprissa y siendo pieza clave en la obtención del título del Verano 2014, el histórico campeonato número 30 del club. Años más tarde, José de Jesús Godínez encontró en el Herediano la regularidad y el gol que le faltaron en México, cerrando el Apertura 2023 con 11 anotaciones.

Otros dos ex Chivas que triunfaron en Costa Rica

La lista se completa con defensores y mediocampistas que también hallaron estabilidad y títulos en Centroamérica. Juan Miguel Basulto y Jesús ‘Tepa’ González fueron protagonistas en el Herediano, levantando ligas y supercopas en los últimos años y confirmando una tendencia clara: el futbolista formado en Guadalajara tiene un sello que, lejos de Verde Valle, suele florecer con rapidez. Costa Rica, una vez más, aparece como el escenario donde varios ex Chivas terminan escribiendo sus mejores capítulos.