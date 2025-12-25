La Liga MX analiza una modificación reglamentaria inédita para la Liguilla, de cara al Clausura 2026, torneo que tendrá una particularidad histórica: se disputará sin los futbolistas convocados al Mundial, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. Según reportes, los ocho equipos clasificados podrían reforzarse con jugadores mexicanos de clubes ya eliminados, siempre y cuando la medida sea aprobada por la Asamblea de la Liga MX y la FIFA.

La iniciativa surge como respuesta directa al impacto que tendrá la convocatoria mundialista en los planteles, especialmente en aquellos equipos que aporten varios futbolistas a la Selección Mexicana. En ese escenario, clubes como América, Monterrey o Tigres, habituales proveedores del Tri, podrían perder piezas clave en plena Liguilla, pero compensarlo incorporando refuerzos nacionales de equipos fuera de competencia.

Ahí aparece el primer punto de tensión. En el ejemplo que circula, si América aporta cuatro jugadores al Tri, tendría la posibilidad de sumar cuatro futbolistas mexicanos eliminados, manteniendo intacto su cupo de extranjeros. En la práctica, eso abriría la puerta a equipos con hasta nueve foráneos más refuerzos nacionales, un margen que genera debate por el desequilibrio competitivo que podría provocar.

En clave Chivas, el análisis es inevitable. El Guadalajara, que históricamente juega solo con futbolistas mexicanos, no pierde extranjeros porque no los tiene, y su aporte a la Selección suele ser más variable según el momento deportivo del plantel. Bajo este posible reglamento, el Rebaño no solo no obtendría una ventaja clara, sino que podría quedar en desventaja frente a rivales que, aun perdiendo seleccionados, tendrían herramientas para reforzarse sin alterar su estructura base.

El cambio de reglamento para la Liguilla no está confirmado

El debate recién comienza y todavía quedan muchas aristas por definir: cantidad de refuerzos permitidos, duración de los préstamos y criterios de elegibilidad. Sin embargo, el trasfondo ya está planteado. En un torneo condicionado por el Mundial, la Liga MX busca soluciones, pero no todas parecen beneficiar por igual a clubes como Chivas, cuyo modelo deportivo vuelve a quedar en el centro de la discusión.