Armando González cerró el 2025 convertido en uno de los nombres propios de Chivas. El delantero surgido de la cantera rojiblanca firmó el mejor año de su carrera y se consolidó como una de las principales certezas deportivas del Guadalajara, en un torneo donde el club volvió a apostar fuerte por el talento formado en casa.

Con el calendario llegando a su fin y en medio de las celebraciones decembrinas, el atacante rojiblanco tuvo un gesto especial con la afición, reforzando el vínculo construido a lo largo del año. La Hormiga aprovechó la Navidad para enviar un mensaje directo a los chivahermanos, en un tono cercano y agradecido.

“¿Qué rollo, chivos? ¿Cómo están? Les quiero desear una feliz Navidad, mandarles un fuerte abrazo y que este año que va a iniciar va a ser muy bueno. Los quiero mucho y espero verlos pronto. Saludos”, expresó la Hormiga con palabras que rápidamente generaron reacciones positivas entre los seguidores del Rebaño.

El mensaje llega respaldado por un 2025 sobresaliente en lo deportivo. Durante el Apertura, Armando González marcó 12 goles, cifra con la que se consagró campeón de goleo y fue elegido Jugador Más Valioso del torneo, consolidándose como titular indiscutido en el ataque rojiblanco y respondiendo en momentos clave.

La Hormiga ya renovó con Chivas

El rendimiento mostrado por el delantero llevó a la directiva a renovarlo hasta 2029, blindando a uno de los proyectos más sólidos del club, además de abrirle la puerta a su primera convocatoria con la Selección Mexicana. Así, la Hormiga cerró el año no solo con números y reconocimientos, sino también con un mensaje que refleja su conexión con una afición que hoy lo ve como una de las grandes banderas del presente y futuro de Chivas.