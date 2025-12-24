En Chivas se tiene un objetivo muy claro y es convertirse en la mejor cantera del futbol mexicano, por lo que constantemente está saliendo talento desde las fuerzas básicas rojiblancas, en donde un juvenil tenía encantado a Fernando Gago, pero tras su salida, se perdió en el camino.

La gestión de Pintita estuvo marcada por la polémica por la escandalosa salida que se suscitó del banquillo del Guadalajara para marcharse a Boca Juniors; sin embargo, el argentino estaba muy al pendiente de los juveniles para impulsarlos y la prueba de ello es que el sudamericano fue el encargado de debutar a Mateo Chávez y Armando González.

Sin embargo, la joya que estuvo preparando durante más tiempo y que nunca pudo debutar por su salida del Rebaño fue Ariel Castro, habilidoso mediocampista ofensivo que brillaba en fuerzas básicas y que por la salida de Gago, su proceso de retrasó considerablemente.

El canterano del Guadalajara se ha mantenido en el Tapatío tratando de llenarle el ojo al estratega en turno, Gabriel Milito; sin embargo, la realidad es que el actual timonel rojiblanco no lo ha considerado, ya que inclusive no lo llevó a pretemporada con el primer equipo a Isla de Navidad.

El futuro de Ariel Castro permanece como una incógnita, ya que el jugador sigue integrado al conjunto rojiblanco con la filial de Liga de Expansión; sin embargo, hace unas semanas sonó que el Cruz Azul estaba interesado en sus servicios, aunque las cosas no avanzaron.

Ariel Castro solo participó en un amistoso contra Atlas en Estados Unidos

El volante ofensivo se lució con un gol en un Clásico Tapatío amistoso que se suscitó en Estados Unidos en donde selló el triunfo rojiblanco gracias a una gran asistencia de Chicharito, por lo que todo apuntaba a que seguiría entre los prospectos más adelantados, aunque poco a poco fue quedando rezagado.