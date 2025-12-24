Chivas está más metido que nunca en el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026, en donde no solamente permanece en búsqueda de la contratación de un defensa central, sino que también sigue tratando de encontrarle acomodo a los futbolistas que no entran planes, en donde destacan Alan Pulido, Alan Mozo y Érick Gutiérrez.

Para el comienzo de la pretemporada, la bomba explotó en Guadalajara al darse a conocer que estos tres jugadores, además de otros, no entran en planes para el próximo torneo; sin embargo, la decisión no la habría tomado ningún miembro de la directiva.

En horas recientes se ha mencionado en redes sociales que tanto Alan Mozo como Érick Gutiérrez estarían dispuestos a reducir su salario con tal de poder permanecer en el conjunto tapatío; sin embargo, el reportero de ESPN, Jesús Bernal, confirmó que nada de eso es cierto y su salida se debe a una petición de Gabriel Milito.

“La salida de Alan Pulido, Alan Mozo y Érick Gutiérrez no tiene que ver con su sueldo. Simplemente fue decisión de Gaby Milito el sacarlos. No intervino la directiva, nunca dijeron que tenían que bajar la nómina del plantel, pero el técnico tomó la decisión por las cuestiones que él decidió y aunque quieran bajarse el sueldo, no es el tema, no es la razón por la que van a salir de Chivas, eso es falso”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuánto dinero se ahorraría Chivas con los sueldos de Guti, Mozo y Pulido?

En caso de concretar las salidas de estos tres elementos, que son de los mejores pagados del plantel rojiblanco, la directiva encabezada por Amaury Vergara podría ahorrarse hasta cerca de 5 millones de dólares al año.