Chivas está viviendo momentos de presión debido al próximo cierre del mercado de fichajes, en donde varios jugadores que no entran en planes no han podido ser acomodados en otros clubes, en donde los mayores problemas radican en Alan Pulido y Érick Gutiérrez.

Los dos veteranos jugadores poseen dos de los salarios más grandes que existe en la nómina del Guadalajara, por lo que la directiva continúa trabajando a marchas forzadas para tratar de encontrarles acomodo, labor que ha resultado inútil debido a que ninguno quiere bajar sus pretensiones económicas.

Sin embargo, el comunicador Alejandro Ramírez, reveló que desde el entorno de uno de estos futbolistas le confirmaron que en caso de que llegue el cierre de registros y no lleguen a un acuerdo, le exigirán a la directiva el ser reinstalados en el primer equipo.

“Me decían ayer de parte de uno de los dos: ‘si de aquí al martes no tenemos nada, que no pretendemos nada, porque quieren seguir ahí. Nosotros vamos a pedir que nos reinstalen al primer equipo, aunque no nos utilicen“, explicó el comunicador en el programa La de Ocho.

Chivas, obligado a pagarles su salario

Aunque la directiva del Guadalajara está obligada en cumplir con los lapsos estipulados en los contratos de cada uno de los futbolistas, la realidad es que se está buscando un acuerdo para que el club no se vea perjudicado económicamente, aunque las propuestas no han agradado a Pulido y Gutiérrez, quienes no tienen deseos de salir del Rebaño.

¿Cuál sería la otra alternativa para Chivas con Érick Gutiérrez y quizás con Alan Pulido?

Debido a que el cierre de registros en la Liga MX y en varias competencias del planeta se cierran el próximo 9 de febrero, la última alternativa para poder darles salida a estos jugadores podría ser la MLS, que debido a que tiene un formato de competencia distinto a los del resto del planeta, sus ventanas de transferencias se cierra hasta mediados de abril.