Chivas ya regresó a Guadalajara tras completar su etapa de pretemporada en Isla Navidad, Colima, y el plantel contará con algunos días de descanso antes de retomar actividades. Posteriormente, el equipo volverá a entrenar para afinar detalles y después disputará un partido amistoso ante Irapuato, el 28 de diciembre, como parte de su preparación rumbo al Clausura 2026.

En este contexto, el Rebaño vive días movidos tanto en lo deportivo como en el mercado. Sergio Aguayo aparece como posible alta al primer equipo, mientras que Gabriel Milito ya tomó decisiones fuertes respecto a algunos futbolistas que no entran en sus planes. A su vez, Diego Campillo ilusiona con su recuperación de cara al próximo torneo, en un panorama donde también continúan los movimientos y rumores alrededor del plantel rojiblanco.

Sergio Aguayo podría subir al primer equipo

Sergio Aguayo sería tomado en cuenta por el primer equipo de Chivas a partir del Clausura 2026, luego de que la inminente llegada de Jesús Hernández, delantero de Querétaro, al equipo de Liga de Expansión abriría ese espacio. De acuerdo con el reportero José María Garrido, el goleador competiría por un lugar en el ataque con Ángel Sepúlveda, Ricardo Marín y Armando “Hormiga” González.

Gabriel Milito y los jugadores borrados

La salida de Alan Pulido, Alan Mozo y Érick Gutiérrez de Chivas no está relacionada con temas salariales, sino con una decisión directa de Gabriel Milito. Así lo aclaró el reportero de ESPN, Jesús Bernal, quien desmintió que los jugadores hayan ofrecido reducir su sueldo para quedarse y aseguró que la directiva no intervino ni pidió recortes en la nómina.

Diego Campillo ilusiona a Chivas con su regreso

Diego Campillo ilusionó al entorno de Chivas al mostrar avances en su rehabilitación tras la lesión sufrida en el Apertura 2025, al compartir en redes sociales un mensaje alentador sobre su recuperación. El defensor apunta a reintegrarse de forma gradual en enero, por lo que su regreso a las canchas podría darse entre las jornadas 2 y 4 del Clausura 2026, aunque luce poco probable que esté disponible desde la Jornada 1.