Diego Campillo volvió a escena en Chivas en un momento inmejorable para el equipo. Luego de varios meses fuera de las canchas, el defensor rojiblanco reapareció en medio del arranque perfecto del Rebaño en el Clausura 2026, un contexto que puede potenciar su regreso, además de reforzar el ánimo general dentro de la plantilla.

En la llegada a tierras potosinas para enfrentar a San Luis, el propio Campillo dialogó con ChivasTV y reconoció que la espera no fue sencilla: “Bien, contento. Estaba ahí un poco ansioso por volver. Creo que fueron tres meses de los más largos de mi vida, pero ya estamos de vuelta. Contento y feliz por el momento que vive el equipo”, expresó tras recuperarse de su fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo.

Más allá de lo personal, el futbolista destacó el clima que se vive puertas adentro y el impulso que genera el buen inicio de torneo, con Chivas sumando triunfos en sus tres primeras presentaciones. El Rebaño llega a la Jornada 4 con confianza y ambición, pero sin perder el enfoque en el día a día.

En ese sentido, Campillo remarcó la mentalidad que busca sostener el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito, con la mira puesta únicamente en el próximo compromiso. “Creo que como dice Gabi, todos los partidos son iguales. Vamos paso a paso. Ahorita estamos pensando en mañana nada más. Ya venimos por los tres puntos”, subrayó.

Diego Campillo se ilusiona con el momento de Chivas

Además, Campillo puso en valor el proceso futbolístico del equipo y aseguró que el buen arranque del Clausura 2026 no es casualidad, sino la continuidad de lo construido en el torneo anterior. “Creo que lo mostramos al final del torneo pasado, que poco a poco se iba consolidando más, íbamos agarrando más el estilo de juego y este torneo ya lo confirmamos. Creo que va a ser un muy buen torneo; ya lo demostramos en el inicio y lo que viene creo que es mejor”, afirmó el defensor rojiblanco.