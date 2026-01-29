Alexis Vega es uno de los futbolistas con mayor talento que han vestido la camiseta de Chivas en los últimos años, e incluso uno de los más prometedores en la historia reciente del club. Sin embargo, su etapa en el Guadalajara estuvo marcada por las indisciplinas, lo que impidió que alcanzara su máximo nivel, además de que decisiones puntuales, como las tomadas por Veljko Paunović en la final ante Tigres, le arrebataron la posibilidad de coronarse campeón con el Rebaño Sagrado.

Ese cúmulo de situaciones terminó por desgastar su relación con la directiva rojiblanca, provocando su salida del club rumbo al Toluca, donde rápidamente encontró estabilidad y éxito deportivo al conseguir el bicampeonato. No obstante, el propio jugador reveló recientemente que hizo todo lo posible por quedarse en Chivas, pero que desde las oficinas del club la decisión ya estaba tomada y su salida era inevitable.

En entrevista para ESPN, Vega confesó que estaba dispuesto incluso a reducir su salario con tal de continuar en el Guadalajara, dejando claro que su intención era enmendar errores y seguir defendiendo los colores rojiblancos. Sin embargo, explicó que la directiva fue tajante en su postura de venderlo, negándole la posibilidad de una última oportunidad para recomponer su relación con el club y con la afición.

Alexis Vega fue el mejor de Chivas más de una ocasión.

El propio Alexis resumió así ese momento complicado de su carrera: “Viví momentos muy tristes en mi última etapa en Chivas. Yo estaba dispuesto a quedarme con una reducción de salario, obviamente yo quería hacer todo para poder quedarme, no me dieron la oportunidad y cuando me dicen que no, yo ya estaba pensando en qué iba a hacer, en dónde iba a parar”, declaró en una charla exclusiva para el podcast de ESPN La Chica del Banquillo con Carolina Padrón.

Tras cinco años en la institución, Alexis Vega salió de Chivas en enero de 2024 para regresar al Toluca, club en el que se mantiene hasta hoy. Aunque una parte de la afición rojiblanca aún lo recuerda con cariño, lo cierto es que con los Diablos encontró la disciplina que nunca logró consolidar en Guadalajara, convirtiéndose no solo en referente dentro del campo, sino también en líder del vestidor y capitán del equipo.

Alexis Vega podría jugar su segundo Mundial con la Selección Mexicana este año

A pesar de encontrarse actualmente en recuperación tras una operación de rodilla, procedimiento que buscó corregir un problema físico que arrastraba desde hace tiempo, Alexis Vega se mantiene como uno de los candidatos firmes de Javier Aguirre para la Copa del Mundo de 2026. Si logra estar al cien por ciento en lo físico, no sería extraño verlo como titular el 11 de junio ante Sudáfrica, disputando así su segundo Mundial con la Selección Mexicana.