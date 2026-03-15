Dos futbolistas con pasado en las Chivas de Guadalajara fueron protagonistas este fin de semana en el empate 1-1 entre Atlético San Luis y Pachuca correspondiente a la Jornada 11 del Clausura 2026. Se trata de Sebastián Pérez Bouquet y Víctor Guzmán, quienes aportaron las asistencias para los goles de sus respectivos equipos.

El primero en aparecer fue Pérez Bouquet. El mediocampista formado en la cantera rojiblanca y considerado durante años como una de las grandes promesas del club, asistió con un gran pase en profundidad a João Pedro, actual goleador del torneo. El delantero brasileño no falló en el mano a mano y adelantó al conjunto potosino.

La salida de Pérez Bouquet del Guadalajara generó debate entre muchos aficionados, que no comprendieron por qué el club dejó ir a un talento surgido de su cantera. Tras una etapa poco productiva a préstamo en Juárez, el volante fichó gratis por Atlético San Luis, donde primero sumó minutos con la Sub-23 antes de abrirse camino en el primer equipo. En el Clausura 2026 había perdido algo de protagonismo, pero volvió a la titularidad ante Pachuca y respondió con una asistencia clave.

Pocho Guzmán sumó su tercera asistencia en el Clausura 2026

Del otro lado también hubo presencia rojiblanca. Pocho Guzmán, quien fuera capitán y una de las figuras del Guadalajara, ingresó desde la banca y terminó siendo determinante para los Tuzos. En el tramo final del partido envió un preciso centro de zurda que encontró a Salomón Rondón, autor del empate agónico para el conjunto hidalguense.

Para el Pocho Guzmán fue su tercera asistencia del torneo, además de llegar en un buen momento personal, ya que venía de marcar en la jornada anterior frente a Club Puebla. El mediocampista se encuentra cedido en Pachuca y, en principio, debería regresar a Chivas cuando finalice el préstamo, salvo que los Tuzos decidan hacer uso de la opción de compra incluida en la operación.