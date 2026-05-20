El Pocho estaría haciendo labores de "representante" para poder acercar al Guti a los Tuzos mientras él define su futuro profesional.

Víctor Guzmán ha concluido su contrato con Chivas, por lo que oficialmente es un jugador libre para contratarse con el club que quiera de cara al Apertura 2026; sin embargo, mientras analiza su futuro, estaría haciendo gestiones para ayudarle a su amigo, Érick Gutiérrez para encontrarle equipo.

El Pocho llegó al Guadalajara como el bombazo de cara al Clausura 2023; sin embargo, registró una grave baja de juego que obligó a la directiva rojiblanca el buscarle acomodo en otra institución, por lo que para el Apertura 2025 se fue cedido por un año con el Pachuca.

Ahora, que terminó su contrato con el chiverío y con los Tuzos, el mediocampista estaría en negociaciones para permanecer en la Bella Airosa mientras trata de abogar para que los hidalguenses fichen a Érick Gutiérrez, quien está por finiquitar su contrato con el Rebaño según destapó el comunicador Ricardo Durán.

“El que está haciendo todas las gestiones para ser un buen apoyo de él es Víctor Guzmán. Pocho está tratando de arreglar un contrato multianual el Pachuca y es de los hombres que ha hablado de manera cercana con Esteban Solari para tocar el tema del regreso de Érick Gutiérrez. En Grupo Pachuca no lo verían mal”, explicó el comunicador en el canal de YouTube, Juéguele.

¿Qué falta para que Érick Gutiérrez sea jugador libre?

Después de un semestre sin poder jugar con el Guadalajara, el mediocampista y la directiva estarían en conversaciones para poder romper el contrato, en donde según el mismo comunicador, el Guti querría irse en buenos términos con la escuadra rojiblanca, por lo que buscaría un acuerdo antes del 15 de junio.