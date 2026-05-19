Al acabar el partido ante Cruz Azul también acabaron algunos ciclos en Chivas, y hay uno que fue el primero de todos.

Tras la eliminación de Chivas en las semifinales del Clausura 2026 a manos de Cruz Azul, todo apunta a que habrá cambios importantes dentro de la institución. Mientras el plantel disfruta de su periodo vacacional y la directiva comienza a analizar altas y bajas para el siguiente torneo, hay una despedida que prácticamente ya quedó sellada desde el silbatazo final en el Estadio Jalisco, marcando el cierre de una etapa muy importante para el Guadalajara.

Se trata de Puma, cuyo contrato con el Rebaño Sagrado está por terminar y que, al no haberse conseguido el campeonato, ya no tendría contemplado lanzar una última colección especial o algún jersey adicional para el club. De esta manera, la polémica camiseta conmemorativa por los 120 años de la fundación de Chivas terminaría siendo el último gran lanzamiento de la marca alemana antes de cerrar oficialmente su ciclo con el Guadalajara.

Puma se despide de Chivas con el jerser de los 120 años.

Aunque todavía no existe un anuncio oficial sobre la salida de Puma ni la llegada de Nike, dentro del entorno rojiblanco ya se da prácticamente por hecho el cambio de patrocinador. Así terminaría una relación de muchos años en la que la marca alemana acompañó al Guadalajara en una de sus etapas más exitosas, incluyendo los títulos del Clausura 2017 y la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2018, dos de los logros más importantes en la historia reciente del club.

Ahora, la gran expectativa de la afición está puesta en el anuncio oficial de Nike como nuevo patrocinador deportivo del Guadalajara. Además, los aficionados esperan conocer pronto el nuevo uniforme de local, el cual genera muchísima ilusión por la posibilidad de ver un diseño innovador, pero que al mismo tiempo mantenga la esencia y la tradición histórica de Chivas, algo que para los seguidores rojiblancos siempre será fundamental.

Ya se filtraron algunas prendas de Nike y la afición les dio el visto bueno

Aunque Nike todavía no puede hacer oficial su llegada al Guadalajara ni mostrar públicamente los nuevos uniformes del equipo, en días recientes comenzaron a filtrarse algunas prendas de ropa casual que formarían parte de la futura línea del club. La reacción de gran parte de la afición rojiblanca fue bastante positiva, pues muchos consideran que los diseños respetan la identidad del Guadalajara y representan una mejora importante respecto a los últimos años, aumentando todavía más la expectativa por ver el nuevo jersey oficial.