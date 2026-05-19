Chivas rompió filas luego de que haya quedado eliminado de la Liguilla a manos de Cruz Azul. Tras lo sucedido en el Estadio Jalisco, César Huerta reveló los tres aspectos que tiene en cuenta la directiva del Guadalajara para ir a fichar jugadores a pesar de la declaración de Gabriel Milito.

La afirmación del técnico argentino minutos después de la derrota ante el conjunto de La Noria generó polémica entre los aficionados porque dijo que está conforme con la plantilla que tiene. “Estoy muy contento con el equipo de jugadores y con el plantel que se conforma en el club. Según qué pase veremos cómo reorganizar la plantilla para la temporada que viene, pero con los jugadores que tenemos siento que podemos ser competitivos en la temporada que viene. En este momento no siento que necesitemos refuerzos”, declaró.

Tras esta declaración la sensación que quedó es que Chivas no irá en busca de refuerzos para el Apertura 2026 de la Liga MX. Sin embargo, César Huerta destapó qué aspecto tiene en cuenta la directiva para ir en busca de jugadores para el siguiente campeonato.

Milito afirmó que no quiere refuerzos. (Foto: IMAGO7)

“Primer punto si sale un futbolista se irá al mercado por otro futbolista. Ojo que esto también puede incluir centrales (…) Si sale uno del plantel se irá al mercado a buscar otro para suplir ese lugar en el plantel”, reveló el periodista de Diario As en su canal de YouTube haciendo referencia al regreso de futbolistas prestados y la poca cantidad de minutos que Gabriel Milito le dio a Gilberto Sepúlveda y Miguel Tapias.

Y agregó: “Punto número dos oportunidades de mercado. La dirigencia del Guadalajara no está cerrada a escuchar oportunidades de mercado es decir algún futbolista o que quede libre o que esté muy cercano a quedar libre y que por tanto se vuelva muy barato o futbolistas que a lo mejor no estén cómodos con su con su club y que puedan tocar la puerta del Guadalajara”. En este punto Huerta dejó claro que la directiva le preguntaría a Gabriel Milito si está a gusto.

Por último, en el mismo reporte señaló que la dirección deportiva y Amaury Vergara saben muy bien que Gabriel Milito no está firme con esa posición y que están abiertos a escuchar pedidos del argentino. “La planeación no está escrita en piedra. Puede modificarse con el correr del tiempo (…) La postura institucional es lo que el profe Milito pida. Eso tratamos de buscar. Si él dice que no necesita refuerzos va no necesitamos refuerzos. Pero si en el camino el profe Milito dice ‘¿Sabes qué ya lo pensé mejor? Creo que sí necesito un güey en tal posición.’ Perfecto. La postura es ‘Yo no estoy cerrado’, que ya se escribió en piedra y ya te chingaste ahorita. La postura es ‘Seguimos abiertos.’ Si en algún momento el profe Milito dice ‘¿Sabes qué ya lo pensé bien? Sí necesito un refuerzo aquí’. ‘Perfecto. Nos ponemos a chambear y buscamos ese refuerzo’“.

Mercado de pases: Érick Gutiérrez afirmó que se va de Chivas

En redes sociales Erick Gutiérrez dio a entender que se va de Chivas cuando le contestó a José Castillo. “Una cena antes de irme”, escribió Guti. Cabe destacar que Gabriel Milito lo cepilló del equipo.