Las Chivas de Guadalajara recibieron elogios inesperados tras su eliminación del Clausura 2026. En conferencia de prensa, el entrenador de Cruz Azul, Joel Huiqui, destacó al Guadalajara como institución, valoró el trabajo de cantera que mostró durante la Liguilla y reconoció el mérito de haber competido en semifinales pese a perder a cinco futbolistas convocados por la Selección Mexicana.

“El Guadalajara es una gran institución”, dijo Huiqui, quien además subrayó que ver a Chivas utilizando futbolistas jóvenes: “Hoy nosotros terminamos con algunos jugadores jóvenes también dentro de la cancha, no tanto como Guadalajara, pero creo que ese es el modelo que tenemos que seguir: seguir formando jugadores de cantera para que en un futuro podamos mejorar todas nuestras categorías inferiores”.

En ese mismo tono, Huiqui también se tomó un momento para destacar el nivel competitivo que mostró Chivas durante toda la serie, especialmente considerando el contexto con el que llegó a la Liguilla. Aunque aseguró que Cruz Azul merecía disputar la final, el entrenador celeste reconoció varias veces el valor del Guadalajara y puso especial énfasis en el trabajo que viene realizando con futbolistas jóvenes.

También hubo una frase de Huiqui que sonó a dardo para el entorno rojiblanco. El entrenador de Cruz Azul aseguró: “A todos se nos quitó jugadores”, intentando poner en igualdad de condiciones las bajas que sufrieron los equipos durante la Liguilla. Sin embargo, el contexto de Chivas fue mucho más extremo: el Guadalajara perdió a cinco futbolistas convocados por la Selección Mexicana y además sufrió la lesión de Daniel Aguirre, algo que terminó condicionando seriamente la profundidad del plantel en semifinales.

Joel Huiqui analizó la batalla táctica

Huiqui también reconoció la batalla táctica que representó enfrentar al equipo de Gabriel Milito en semifinales. El entrenador de Cruz Azul explicó que buena parte de su plan estuvo enfocada en neutralizar los movimientos ofensivos de Chivas: “Viendo los partidos anteriores contra Guadalajara, fue que nuestros centrales no salieran sobre los costados y que nuestras contenciones tomaran esas referencias. Al ellos cambiar la estructura, quedábamos dos contra uno en la última línea y creo que funcionó. Fue un gran trabajo de nuestra primera línea de presión”, detalló.