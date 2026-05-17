La consagración de Chivas Sub-21 en Coapa dejó una imagen muy especial para la cantera rojiblanca. Después de imponerse al América en la Final del Clausura 2026, tres futbolistas levantaron juntos el trofeo: Carlos Fernando Corona, Diego Covarrubias y Diego Rosales. Cada uno desde un rol distinto, pero todos convertidos en líderes fundamentales del equipo dirigido por Luis Arce.

Uno de los casos más emotivos fue el de Carlos Fernando Corona. El mediocampista creativo de 22 años, dueño de una zurda exquisita y pieza clave en la pelota parada del Rebaño, llegó condicionado físicamente a la Liguilla y se perdió varios de los partidos más importantes o tuvo que ingresar desde el banco de suplentes. Aun así, sus compañeros sostuvieron el equipo durante los momentos decisivos y él pudo tener participación en la Final ante América para terminar levantando el campeonato junto al grupo. Corona fue además uno de los futbolistas más productivos del equipo en ataque durante el torneo.

A su lado apareció Diego Covarrubias, mediocentro de 19 años, con mayor recorrido y equilibrio dentro del campo. El volante fue uno de los pilares tácticos de Luis Arce gracias a su capacidad de recuperación y despliegue físico, pero también por su liderazgo silencioso. De hecho, Gabriel Milito ya lo tuvo en cuenta en convocatorias del primer equipo para viajes y amistosos internacionales, una señal clara de la consideración que existe sobre su proyección. Además, durante gran parte de la Liguilla portó el gafete de capitán.

El tercer capitán fue Diego Rosales, defensor mexicoamericano de 22 años que llegó procedente de la cantera de LA Galaxy y que lentamente se transformó en uno de los referentes de la categoría. El zaguero destacó durante todo el campeonato por sus condiciones para defender espacios amplios, su buena salida desde el fondo y un físico que le permite imponerse en los duelos individuales. Además, también aportó goles importantes durante el torneo, especialmente en el juego aéreo.

Diego Rosales ya se convirtió en un referente de Chivas Sub-21 (Imago7)

Los tres representan perfiles distintos, pero juntos terminaron simbolizando el espíritu competitivo de este Chivas Sub-21 campeón. Corona desde la creatividad, Covarrubias desde el equilibrio y Rosales desde la solidez defensiva. En Coapa, los tres levantaron el trofeo y dejaron una postal que ilusiona a futuro dentro de la cantera rojiblanca.