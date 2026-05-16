Después de conseguir el pase a la Final, Carlos Rotondi tuvo un gran gesto con Gabriel Milito en medio de la tristeza de Chivas.

La serie entre las Chivas y Cruz Azulterminó llena de emociones en el Estadio Jalisco, donde La Máquina selló su pase a la Final del Torneo Clausura 2026 tras imponerse 3-4 en el marcador global.

Mientras los jugadores celestes celebraban la clasificación sobre el terreno de juego, hubo un gesto que rápidamente llamó la atención de aficionados y cámaras.

Carlos Rotondi se acercó directamente hacia Gabriel Milito para darle un abrazo apenas terminó el cotejo, mostrando respeto y empatía en medio de la tristeza del Club Deportivo Guadalajara.

El argentino fue el único futbolista de Cruz Azul que tuvo ese detalle con su compatriota, quien se ha ganado el respeto del balompié azteca por su gran trabajo en Verde Valle.

¿Qué viene para Chivas luego de caer frente a Cruz Azul?

Luego de quedar eliminado del Torneo Clausura 2026, el Club Deportivo Guadalajara romperá filas y dará algunos días de descanso a su plantel antes de iniciar la pretemporada de cara al siguiente curso.