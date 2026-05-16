Chivas no pudo contra Cruz Azul y se despidió de la Liguilla del Clausura 2026. Lo que la transmisión no mostró fue el gesto de Gabriel Milito con sus jugadores.

No hay dudas de que Chivas llevó adelante un enorme torneo y que merecía llevarse algo más en una Liguilla en la que no contaba con cinco jugadores que fueron baja por la Selección Mexicana. A pesar del duro golpe ante Cruz Azul, la afición rojiblanca aplaudió a un equipo que se fue con la frente en alto.

Por otro lado, lo que la transmisión de Chivas TV no mostró fue el gesto de Gabriel Milito con sus jugadores. Ni bien terminó el partido el entrenador argentino ingresó al campo de juego para levantar a cada uno de ellos para consolarlos tras una dura eliminación.

Uno de los jugadores más afectados por la derrota y que pertenece al riñón del cuerpo técnico rojiblanco es Omar Govea. El entrenador argentino y un auxiliar lo levantaron y lo abrazaron cuando se secaba las lágrimas.

El gesto de Gabriel Milito con la afición de Chivas

Tras levantar a los jugadores, el entrenador argentino reunió a todo el staff y la plantilla para rendirle homenaje a la afición. La misma, como decíamos al inicio, respondió con aplausos y se despidió del Estadio Jalisco cantando.