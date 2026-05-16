Chivas quedó eliminado de la Liguilla a manos de Cruz Azul. Tras el partido el mediocampista argentino Agustín Palavecino afirmó que el Guadalajara hizo un gran torneo y que es un equipo espectacular.

Chivas no pudo marcar la diferencia ante Cruz Azul y se despidió de la Liguilla del Clausura 2026 tras caer por 4-3 en el marcador global. Luego de la victoria Agustín Palavecino mostró respeto al señalar que el Guadalajara de Gabriel Milito realizó un enorme torneo y que tiene un equipo espectacular.

Sin dudas los chivahermanos y chivahermanas están viviendo horas tristes porque el Rebaño Sagrado quedó afuera de la Fiesta Grande tras un grandioso torneo. Especialmente porque era un equipo que invitaba a ilusionarse por su forma de jugar en un torneo histórico tras conseguir récords de puntos.

Tras el partido Agustín Palavecino, verdugo del Guadalajara, habló con Chivas TV y remarcó que jugaron ante un enorme equipo. “Chivas hizo un torneo muy bueno, un equipo espectacular, hay que reconocerlo. Les jugamos de igual a igual, en un partido muy parejo. Estoy muy feliz y muy contento de la final”, expresó el argentino en el Estadio Jalisco.

Agustín Palavecino afirmó que Cruz Azul eliminó a un gran equipo. (Foto: IMAGO7)

El argentino fue clave ya que anotó el gol de la clasificación tras un rebote de Diego Campillo. “Una felicidad enorme. Con un poco de suerte, había tenido dos situaciones claras. Es a esto lo que viene. Parte de ello es lo más grande que hay”, expresó el argentino que fue intratable por el flanco izquierdo del Rebaño Sagrado.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas?

El Guadalajara entrará en un periodo vacacional mañana y regresará en pleno Mundial 2026 con la pretemporada, por lo que seguramente en junio tendrá sus amistosos para la pretemporada 2026-2027. No hay que olvidarse que la Liga MX iniciará en julio.