Una acción de Gonzalo Piovi encendió los reclamos de jugadores, cuerpo técnico y aficionados de Chivas.

La polémica se hizo presente muy temprano en el partido de Vuelta de las Semifinales del Torneo Clausura 2026 entre Chivas y Cruz Azul.

Al minuto 22 del primer tiempo, Gonzalo Piovi protagonizó una acción que encendió los reclamos del Club Deportivo Guadalajara, luego de una fuerte jugada sobre Ángel Sepúlveda.

¿Cómo fue la polémica jugada de Gonzalo Piovi?

Todo ocurrió después de que César Arturo Ramos señalara una falta a favor del Rebaño Sagrado. Tras la infracción, el defensor de La Máquina lanzó un balonazo y posteriormente terminó pisando con los tachones al “Cuate”.

A pesar de la intensidad de la jugada, el silbante decidió no mostrar la tarjeta roja para Gonzalo Piovi, permitiéndole continuar sobre el terreno de juego.

Además, el VAR tampoco intervino para revisar la jugada, situación que aumentó todavía más la polémica durante el primer tiempo del encuentro.