Cruz Azul no se guardó nada y lanzó una advertencia previo al partido de Vuelta de las Semifinales del Torneo Clausura 2026.

La serie entre el Club Deportivo Guadalajara y Cruz Azul está más encendida que nunca. Luego del empate 2-2 en el partido de Ida de las Semifinales del Torneo Clausura 2026, La Máquina lanzó un mensaje en redes sociales que rápidamente llamó la atención de los aficionados.

A través de X, el conjunto capitalino dejó clara la intensidad con la que afrontará el encuentro de Vuelta. “¡Nos dejaremos la vida en la cancha por el pase a la final! Toca visitar a Chivas en el Estadio Jalisco para buscar la clasificación con todo”.

Cabe mencionar que Cruz Azul buscará aprovechar el buen momento futbolístico que ha mostrado durante la Liguilla, mientras que el Rebaño Sagrado intentará hacerse fuerte ante su gente para sellar el boleto a la Gran Final.

De esta manera, todo está listo para un auténtico choque de alto voltaje entre dos de los clubes más populares del futbol mexicano, donde de momento el marcador global favorece al Club Deportivo Guadalajara.

¿A qué hora es el partido de Vuelta entre Chivas y Cruz Azul?

El partido de Vuelta de las Semifinales del Torneo Clausura 2026 se llevará a cabo este sábado 16 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.