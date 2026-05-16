Chivas enfrentará esta noche a Cruz Azul en la vuelta de las semifinales del Clausura 2026 en el partido más importante de toda su temporada hasta ahora. El Guadalajara se juega el pase a la gran Final en medio de un contexto complicado por las bajas provocadas por la convocatoria de la Selección Mexicana. Sin embargo, la directiva rojiblanca construyó el plantel precisamente pensando en este tipo de escenarios, con jugadores de experiencia listos para aparecer cuando más se necesita.

Justamente para eso llegó Ángel Sepúlveda al Guadalajara. El Cuate entendía perfectamente que inicialmente partiría como suplente de Armando González, pero también sabía que su labor iba mucho más allá de competir por un puesto. Su experiencia y liderazgo eran considerados fundamentales tanto dentro como fuera de la cancha, algo que incluso él mismo confesó recientemente al hablar del acompañamiento que ha tenido con Santiago Sandoval, la gran revelación rojiblanca en esta Liguilla.

Ángel Sepúlveda mostró su carácter contra Cruz Azul.

Ahora, con la ausencia de la Hormiga González, Ángel Sepúlveda está llamado a asumir el protagonismo ofensivo del equipo, exactamente como lo imaginaron Gabriel Milito y la directiva cuando decidieron concretar su fichaje. Además de su capacidad goleadora, el Guadalajara necesita de su experiencia para manejar los tiempos del partido y tomar las mejores decisiones en momentos de máxima presión, especialmente en una serie tan cerrada como esta ante Cruz Azul.

El Cuate ya logró hacerse presente en el marcador precisamente contra su exequipo durante la ida de las semifinales, y todo apunta a que volverá a tener un papel fundamental esta noche en el Estadio Jalisco. Al final, son partidos como este los que motivaron su regreso al Guadalajara, encuentros de máxima exigencia donde el peso de la experiencia puede terminar inclinando la balanza a favor del Rebaño Sagrado.

Ricardo Marín y Sergio Aguayo también tienen una enorme responsabilidad en la delantera

Afortunadamente para Chivas, Ángel Sepúlveda no cargará solo con toda la responsabilidad ofensiva, pues tanto Ricardo Marín como Sergio Aguayo también apuntan a ser piezas importantes en el ataque rojiblanco. Marín ya logró aparecer en el marcador durante la presente Liguilla, mientras que Sergio Aguayo ha estado muy cerca de estrenarse, ganándose además el reconocimiento y la ilusión de gran parte de la afición. Por ello, el Guadalajara espera que sus tres delanteros sigan marcando diferencia no solo esta noche ante Cruz Azul, sino también en una hipotética Final del Clausura 2026.