El Cuate volvió a vacunar a La Máquina, como lo hizo en fase regular, para acercar al Rebaño a una nueva Final del futbol mexicano.

Chivas sigue demostrando que es un equipo formado por hombres y no por nombres, en donde pese a todas las adversidades, sigue peleando de tú a tú a las potencias de la Liga MX como Cruz Azul y Ángel Sepúlveda volvió a vacunar a los celestes.

Gabriel Milito decidió sorprender y hacer ajustes para el segundo tiempo, en donde Miguel Gómez demostró su capacidad metiendo un centro preciso para que el Cuate se elevara y rematara de cabeza para mandar la redonda al fondo de las redes.

Durante la fase regular, Sepúlveda se estrenó como goleador rojiblanco precisamente frente a La Máquina, por lo que no celebró su diana debido al respeto que tiene por la escuadra cementera, la cual fue su casa antes de llegar al redil.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Chivas vs. Cruz Azul en el Estadio Jalisco?

El duelo de Vuelta de la Semifinal y que definirá al primer Finalista del Clausura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 16 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.