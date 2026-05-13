Después de un primer partido trepidante y lleno de emociones, el Guadalajara tiene amplias posibilidades de avanzar a la serie por el título.

Chivas y Cruz Azul protagonizaron una serie de poder a poder en la Ida de las Semifinales del Clausura 2026 en un choque lleno de emociones y de goles en la cancha del Estadio Banorte, por lo que todo se definirá el fin de semana en la cancha del Estadio Jalisco.

Tal y como se esperaba, rojiblancos y celestes protagonizaron un duelo con anotaciones que culminó empatado a dos goles, por lo que el pase a la Final depende meramente de sí mismos para poder seguir avanzando en el torneo pese a las múltiples ausencias.

Hay que recordar que el chiverío cuenta con la ventaja del criterio de desempate, ya que en caso de empate global avanzarían los rojiblancos por su mejor posición en la tabla de posiciones durante la fase regular del campeonato.

En otras palabras, al Guadalajara le basta con cualquier triunfo o empate en el duelo de Vuelta en la cancha del Estadio Jalisco para poder avanzar a la siguiente instancia del torneo. Una derrota, por cualquier marcador, lo elimina de la competencia.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Chivas vs. Cruz Azul en el Estadio Jalisco?

El duelo de Vuelta de la Semifinal y que definirá al primer Finalista del Clausura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 16 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.