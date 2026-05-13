Chivas y Cruz Azul jugaron un partido en el Estadio Azteca. Tras el empate, el técnico de la Máquina afirmó que están para ser campeones.

Chivas jugó un gran partido ante Cruz Azul en el Estadio Azteca e igualó 2-2 en el Estadio Azteca. Tras el partido, Joel Huiqui habló en conferencia de prensa para señalar que el Guadalajara es un gran equipo, pero declaró que la Máquina cementera es para salir campeón.

Con una sonrisa como si hubiera ganado, el timonel del conjunto de la Noria se mostró contento por el partido ante el Guadalajara. En más de una ocasión, el técnico interino señaló que la serie está abierta y que están para quedarse con el título.

“Es parte de la liguilla (por la cantidad de lesionados). Sobre todo como un equipo tan increíble como Chivas que propone, que va a presionar, que juega. Y la serie está abierta. (Cruz Azul) Es un equipo, que se ha levantado de muchos golpes duros, está para campeonar y esperamos pasar a la final”, respondió el Joel Huiqui.

Huiqui ve en la Final a Cruz Azul. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “Vamos a proponer una idea de juego interesante en el que podamos quitar la pelota y vulnerar su fase defensiva. En ese sentido el equipo está consciente de que tenemos que mejorar algunos aspectos”.

¿Qué resultado necesita Chivas para avanzar a la Final?

En la vuelta ante Cruz Azul, el Guadalajara necesita empatar para avanzar a la Final. Una victoria los califica directamente a la definición de la Liguilla, mientras que una derrota los deja eliminados de la Fiesta Grande del futbol mexicano.