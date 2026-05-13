El legendario formador de talentos del Guadalajara rompió el silencio y señaló las principales diferencias técnicas entre los dos delanteros más talentosos que han surgido del Rebaño en los últimos 20 años.

Desde el debut de Armando González como futbolistas profesional, las comparaciones con Javier Hernández han sido recurrentes debido al talento que han presumido ambos delanteros surgidos de Chivas desde sus comienzos.

Pese a que todos se han enfocado en las similitudes entre ambos goleadores, el legendario formador de futbolistas del Guadalajara, José Luis Real, rompió el silencio y señaló en qué son diferentes cada uno, explicando el rubro en el que la Hormiga supera al propio Chicharito.

“Cuando se une la educación en casa, cuando se une su preparación, la parte académica, cuando se une el deseo y la ambición de poder trascender, pero con las condiciones que tiene, que son características muy actuales y modernas.

“Lo comparo con los inicios de Javier Hernández, pero con la diferencia de que Armando tiene mejor control del balón y puede resolver más, de manera individual cuando tiene la pelota. Javier, su especialidad era siempre llegar a la definición.

“La capacidad que tiene para retener más el balón de Armando es diferente a la Javier, es mejor. Pero creo que Javier, en el juego aéreo le sacó ventaja, pero es una parte que Armando puede trabajar y mejorar. Tiene un estilo de futbol más actual de lo que se pide en el futbol mundial”, declaró el Güero en entrevista con Claro Sports.

¿Cuántos goles hizo Chicharito y la Hormiga en Chivas?

Chicharito debutó en Liga MX en el Apertura 2006 y se marchó del redil al término del Bicentenario 2010, es decir, permaneció cuatro años y después regresó a una segunda etapa de dos años más, en donde en total marcó 33 goles.

Por su parte, La Hormiga debutó en el Clausura 2024, es decir, en dos años y medio ha marcado 29 goles oficiales, entre Liga MX, Leagues Cup y Concachampions.