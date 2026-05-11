Javier Hernández está convencido de que Armando González tiene todo para convertirse en una de las grandes figuras de la Selección Mexicana, pues presume números que lo colocan por encima de cualquier atacante azteca en el último año, aunque para Chicharito el reconocimiento hacia la “Hormiga” no está a la altura de su rendimiento.

En entrevista con TUDN, Javier Hernández aseguró que Armando González sigue una trayectoria muy parecida a la que él vivió en sus inicios, destacando que cuenta con las cualidades necesarias para llegar al futbol europeo.

“Lo supe desde el día 1 y aunque digan cosas, lo de la Hormiga es una ecuación que viví e implementé y que alguien más se está atreviendo a hacer, que es ‘no hay nada más en tu vida que el futbol’ y así es la Hormiga”, señaló.

“Tiene este ojo de goleador, que siempre lo será, pero tiene el ojo al detalle en muchas cosas y eso me encantó verlo en alguien fuera de mí, veo mucha similitud en eso. Creo y espero que la Hormiga pueda hacer muchas cosas que la gente pueda llegar a dudar, apenas tiene 22 años, va para los 23, estará en su primer Mundial y uno nunca sabe”, agregó.

Chicharito habló sobre Armando González.

Para Chicharito, a Armando González no se le valora como debe ser

Javier Hernández no ocultó su molestia ante las críticas que todavía recibe Armando González, pues considera que su rendimiento y potencial merecen mucho más reconocimiento.

“No, no tiene cositas. Lleva dos torneos haciendo 12 goles, no son cositas. Aquí es donde ya no nos entiendo a todos. Hay jugadores que salen, hacen tres partidos buenos, hacen un golazo, y si es zurdo, lo comparamos con Messi, si es alto, lo comparamos con Ibra. Ahora, tenemos un mexicano de Chivas que hace 24 goles en dos torneos, y no queremos ponerlo en Europa, qué cagado“. comentó.

“Si él puede seguir enfocándose, solamente disfrutando lo que hace, yo creo que vamos a tener a otro ídolo de México, sin ninguna duda, porque ese chamaco tiene una entrega, que personas que hacen cosas fuera de lo ordinario tienen”, finalizó.