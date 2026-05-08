El presente de Chicharito Hernández está lejos de ser el ideal. Tras un regreso muy esperado al Club Deportivo Guadalajara, el delantero terminó su segunda etapa en el club marcado por las lesiones, la irregularidad y varias polémicas que deterioraron su relación con una parte importante de la afición rojiblanca. Hoy, incluso, continúa como jugador libre tras finalizar su contrato con el Rebaño.

En los últimos meses, Chicharito había despertado molestia entre aficionados por algunas declaraciones y publicaciones en redes sociales. Desde reconocer que el Guadalajara no fue uno de los equipos donde más disfrutó jugar, hasta revivir el penal fallado ante Cruz Azul en Ciudad Universitaria, una acción que terminó simbolizando el cierre de su ciclo con el Rebaño.

Sin embargo, este 8 de mayo, en medio de los festejos por el aniversario número 120 del Guadalajara, Chicharito volvió a acordarse del club con un mensaje cargado de nostalgia y sentimiento familiar: “Feliz 120 años mi Rebaño. Un legado familiar”, escribió en Instagram, acompañando el texto con una extensa recopilación de imágenes de distintas etapas de su vida ligadas a Chivas.

Entre las fotografías aparecen momentos junto a su padre, imágenes de niño vistiendo los colores rojiblancos, celebraciones de sus primeros goles con el primer equipo, besando el escudo, su regreso al club, distintos festejos con la afición e incluso recuerdos de categorías inferiores y de su despedida frente al Manchester United.

Chicharito y su último gol con Chivas (Imago7)

También compartió una de las últimas imágenes más emotivas de su segunda etapa: el gol ante Monterrey y su posterior llanto dentro del campo, en una postal que reflejó la carga emocional que significó volver al equipo donde comenzó su carrera y sentir que esa etapa llegaba a su fin.

Chicharito divide aguas entre la afición de Chivas

La publicación recibió una gran cantidad de reacciones positivas por parte de aficionados rojiblancos. Más allá de las críticas que marcaron sus últimos años, existe un sector importante de la afición que todavía mantiene cariño, respeto y admiración por uno de los futbolistas más importantes surgidos de la cantera del Guadalajara en las últimas décadas.