El cumpleaños número 120 del Club Deportivo Guadalajara despertó una enorme ola de mensajes entre aficionados, exjugadores y referentes históricos del club. Entre las voces que se pronunciaron este 8 de mayo destacaron dos nombres muy queridos por la afición rojiblanca: Ramón Morales y Jesús Sánchez.

Uno de los mensajes más emotivos fue el del histórico capitán Ramón Morales, quien utilizó su cuenta de X para compartir una imagen cargada de simbolismo. En ella aparece con el hombro vendado -una de las postales más recordadas de su etapa en el Guadalajara- y también levantando un título con el club.

El mensaje de Ramón Morales en X (Captura)

“Feliz 120 años Chivas. De historia y agradecimiento a los que lo han hecho grande. Mi admiración, respeto y cariño”, escribió el exmediocampista rojiblanco, acompañando la publicación con un diseño especial por el aniversario. La imagen rápidamente despertó la nostalgia de la afición, que recuerda a Morales como uno de los máximos referentes de principios de los 2000 y pieza fundamental del campeonato conquistado en el Clausura 2006, además de convertirse en símbolo de identidad y entrega dentro del campo.

Otro que también se expresó fue Jesús Sánchez. El Chapo, actual integrante de la estructura deportiva del club, es uno de los futbolistas con más partidos en la historia del Guadalajara. El exlateral replicó una de las imágenes institucionales publicadas por el club con el lema “120 años de pasión que nos une” y además, escribió: “Feliz aniversario al más grande. Gracias por dejarme ser parte de tu historia toda la vida. Chivas, amor, pasión y orgullo”, escribió.

La publicación del Chapo Sánchez en Instagram (Captura)

Chicharito tampoco se olvidó de Chivas

En el marco del aniversario 120 de Club Deportivo Guadalajara, Chicharito Hernández también compartió un emotivo mensaje en redes sociales dedicado al club rojiblanco. “Feliz 120 años mi Rebaño. Un legado familiar”, escribió Chicharito junto a distintas fotografías de su historia ligada a Chivas, desde su infancia hasta su etapa en el primer equipo.