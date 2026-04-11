Chivas y Tigres se enfrentan la tarde de este sábado en el Volcán en un partido que muchos ya consideran como una Liguilla adelantada, no solo por el nivel que han mostrado ambos equipos en el Clausura 2026, sino también por la rivalidad que ha nacido entre ellos tras las finales disputadas en los últimos años, antecedente que añade un ingrediente extra a un encuentro que ya de por sí promete muchas emociones.

De hecho, los intercambios de declaraciones ya comenzaron antes del silbatazo inicial, luego de que Fernando Gorriarán intentara burlarse del Guadalajara al ser cuestionado sobre si tendrían desventaja por haber jugado a media semana. El mediocampista felino respondió con seguridad que “los equipos grandes juegan cada tres días”, comentario que no pasó desapercibido y que provocó la reacción de una leyenda rojiblanca.

Ramón Morales salió en defensa del Guadalajara y respondió con evidente molestia ante las palabras del jugador de Tigres. El histórico rojiblanco incluso ironizó con la situación al señalar que deberían jugar todos los días, para después rematar con una frase que encendió a la afición: “Ah, pues qué bueno, ya quisiera Gorriarán tener a los aficionados que tiene el Guadalajara”, resaltando así el enorme arrastre nacional y la historia que respalda al Rebaño Sagrado.

Ahora, todo quedará en manos de lo que suceda dentro del terreno de juego, donde cada equipo contará con sus propias fortalezas. Tigres suele hacerse muy fuerte cuando juega en su estadio, escenario en el que Chivas ha tenido dificultades en los últimos años, mientras que el Guadalajara atraviesa un gran momento futbolístico que lo coloca como favorito en prácticamente cada partido que disputa.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chivas y Tigres en la Jornada 14 del Clausura 2026?

Chivas visitará a Tigres la tarde de este sábado 11 de abril a las 5:00 p.m., en el duelo correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026. El encuentro será transmitido por TV Azteca en televisión abierta, por lo que la mayoría de los aficionados podrá seguir sin complicaciones uno de los partidos más atractivos del fin de semana.