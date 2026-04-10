Chivas visitará este sábado a Tigres en el Estadio Universitario, en lo que muy probablemente será el partido más complicado del cierre de torneo para el Rebaño Sagrado. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó una baja inesperada que obligará a Gabriel Milito a modificar su alineación, generando preocupación por tratarse de un futbolista importante dentro del esquema rojiblanco.

Se trata de Richard Ledezma, quien no hará el viaje a la ciudad de Monterrey, de acuerdo con información del periodista especializado en Chivas Omar Villarreal. Sobre la causa exacta, únicamente se sabe que la ausencia se debe a un problema físico, aunque hasta ahora no se ha detallado la gravedad de la molestia ni si estará disponible para los siguientes compromisos del equipo en el torneo.

Esta baja representa un golpe sensible para el funcionamiento del equipo, ya que Ledezma es una pieza clave en el esquema de Gabriel Milito. Aunque existen opciones para suplirlo, como ocurrió con Santiago Sandoval en el partido ante León cuando Richy estuvo suspendido por acumulación de tarjetas, sus cualidades ofensivas y capacidad para generar juego lo hacen un futbolista difícil de reemplazar, especialmente considerando que actualmente es el máximo asistidor del equipo en el torneo.

Aun así, el panorama no es completamente negativo para el Guadalajara, ya que Sandoval demostró estar a la altura cuando tuvo la oportunidad frente a La Fiera, siendo uno de los jugadores más destacados de aquel encuentro e incluso anotando uno de los goles que ayudaron a sellar la goleada. Por ello, el cuerpo técnico confía en que pueda responder nuevamente si recibe la titularidad ante Tigres.

Richard Ledezma está en la cuerda floja con respecto a su convocatoria al Mundial

Más allá del impacto en Chivas, esta baja también podría afectar directamente las aspiraciones de Richard Ledezma con la Selección Mexicana. Con el reciente regreso de Rodrigo Huescas a la actividad, su lugar en la lista final rumbo al Mundial parece cada vez más comprometido, por lo que perderse un partido importante como el de Tigres significa dejar pasar una oportunidad clave para mostrar su nivel y convencer a Javier Aguirre de incluirlo en la convocatoria definitiva.