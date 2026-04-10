El Mundial de 2026 está cada vez más cerca y en México crece la expectativa por conocer la lista final de Javier Aguirre, quien se ha mantenido hermético tanto para revelar a los convocados como para confirmar el once titular que utilizará en la Copa del Mundo. Lo que parece prácticamente un hecho es que habrá presencia de jugadores de Chivas en el combinado nacional, aunque todavía existe incertidumbre sobre quiénes lograrán quedarse con un lugar definitivo.

Richard Ledezma desmintió a Javier Aguirre públicamente.

En ese sentido, uno de los futbolistas que parece alejarse del llamado final es Richard Ledezma, quien a pesar de haber sido considerado en varias convocatorias a lo largo del año, no habría logrado imponerse sobre otros candidatos en la lateral derecha. Durante la Fecha FIFA de marzo, todo apuntó a que Javier Aguirre se inclinó por Jorge Sánchez como titular, aunque también ha reiterado en distintas ocasiones que su principal apuesta en esa posición es Rodrigo Huescas.

Precisamente, la excelente noticia para la Selección Mexicana es que Rodrigo Huescas ya volvió a entrenar en cancha esta semana, lo que genera mucha expectativa sobre su regreso a la actividad competitiva antes del Mundial. Si logra recuperar ritmo a tiempo, todo indica que Ledezma quedaría fuera de la lista definitiva, ya que el propio Aguirre ha dejado en claro que suele dar prioridad a futbolistas que militan en el futbol europeo.

Aunque esta situación podría representar un golpe duro para el lateral rojiblanco, en Chivas se mantiene cierta tranquilidad ante este escenario, ya que contar con él disponible para la Liguilla sería una ventaja importante. Ledezma se ha convertido en una pieza clave en el esquema de Gabriel Milito, destacando no solo por su solidez defensiva, sino también por su constante aporte ofensivo, donde se ha consolidado como uno de los jugadores más determinantes del equipo.

Richard Ledezma repite como el máximo asistidor para Chivas en el Clausura 2026 junto a Bryan González

El peso ofensivo de Richard Ledezma en el Guadalajara queda claro al revisar sus números en el presente torneo, donde se mantiene como el máximo asistidor del equipo con tres pases de gol hasta el momento. Esta cifra lo coloca empatado con Bryan González, otro elemento fundamental en el funcionamiento rojiblanco que, curiosamente, tampoco parece estar en los planes principales de Javier Aguirre, a pesar de su destacado rendimiento con el equipo tapatío.