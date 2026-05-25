Brian Gutiérrez llegó a Chivas el 12 de diciembre de 2025 como una apuesta importante del Guadalajara: 4,5 millones de dólares de inversión, contrato por cuatro años y la ilusión de incorporar a un futbolista con presente y proyección. Su arribo desde Chicago Fire no solo fortaleció al Rebaño para el Clausura 2026, sino que también lo colocó en el radar de la Selección Mexicana, donde Javier Aguirre ya lo seguía de cerca.

El vínculo de Gutiérrez con el Tri traía una historia particular. El mediocampista había representado antes a Estados Unidos en las categorías Sub-16, Sub-20 y Sub-23, e incluso había disputado dos amistosos con la Selección Mayor de ese país en enero de 2025. Sin embargo, un año después de aquella etapa, en enero de 2026, comenzó una nueva historia: su debut con México, como titular, en el amistoso ganado 1-0 ante Panamá, en una convocatoria compuesta únicamente por futbolistas de Liga MX. Días después, sumó minutos en el triunfo por el mismo marcador sobre Bolivia, jugando como extremo por izquierda.

Brian Gutiérrez anotó en febrero su primer gol con la Selección Mexicana, ante Islandia (Imago7)

A partir de allí, su recorrido con Javier Aguirre fue una constante de respuestas positivas. En febrero llegó su primer gol con la Selección Mexicana, en la goleada 4-0 sobre Islandia, partido en el que además completó los 90 minutos y mostró una versión más centralizada por la presencia de Alexis Vega como extremo izquierdo. Ese detalle no fue menor: Gutiérrez empezó a mostrar que podía rendir no solo abierto, sino también por dentro como hacía en Chivas, con más contacto con la pelota y mayor participación en la construcción del juego.

Un mes más tarde, ya con jugadores europeos disponibles, Aguirre volvió a confiar en Brian Gutiérrez para dos pruebas de máximo nivel: primero ante Portugal y luego frente a Bélgica. Contra los lusos fue titular por izquierda, aunque con libertad para asociarse con Álvaro Fidalgo, Obed Vargas y Erik Lira; salió en el entretiempo, pero dejó buenas sensaciones. Frente a los belgas repitió desde el arranque y completó casi todo el partido, otra vez jugando por dentro. En ambos encuentros, los de mayor jerarquía de rivales y además disputados en México, el futbolista de 22 años terminó de fortalecer su candidatura hacia el Mundial.

El cierre de esta secuencia llegó en el reciente amistoso ante Ghana, cuando volvió a ser titular tras reportar en el CAR junto a otros rojiblancos que se perdieron la Liguilla del Clausura 2026. Esa noche abrió el marcador con un remate lejano, luego de una mala salida del arquero rival, en un partido en el que compartió eje con Gilberto Mora y Erik Lira, mientras Roberto Alvarado y Alexis Vega actuaban como extremos. Fue reemplazado a los 71 minutos por Iker Fimbres, pero volvió a dejar una imagen positiva.

Brian Gutiérrez terminó de ganarse su lugar en la Selección en los amistosos contra Portugal y Bélgica (Imago7)

¿Brian Gutiérrez, titular en el Mundial?

En total, seis partidos en el Tri le alcanzaron para mostrar continuidad, goles, adaptación táctica y personalidad. Dos tantos en seis encuentros, más la capacidad de desempeñarse como extremo, interior o incluso más cerca de los pivotes, lo convirtieron en una pieza útil para Javier Aguirre. Hoy, por esa versatilidad y ese rendimiento, Brian Gutiérrez aparece muy bien posicionado de cara al debut de México en el Mundial, el 11 de junio ante Sudáfrica.

El elogio de Javier Aguirre a Brian Gutiérrez

El propio seleccionador mexicano, Javier Aguirre, dejó en claro la lectura que hace sobre Brian Gutiérrez: “Fue un acierto venir a Chivas, un acierto total, un acierto caer en las manos de Gabriel Milito; lo puso de doble contención, yo tenía informe de Lillini que puede jugar de segundo; en Chicago jugaba las tres posiciones delante de los pivotes, detrás del 9, en un 4-2-3-1 y cayó de pie”, explicó el Vasco.