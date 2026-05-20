El tiempo sigue su curso y el debut de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 está cada vez más cerca, por lo que Javier Aguirre deberá tomar una decisión final sobre quién será el portero titular en el juego contra Sudáfrica: Raúl Rangel o Guillermo Ochoa.

El Tala rompió el silencio y admitió que sabe que no puede cantar victoria pese a que ha sido el titular en los recientes partidos del Tricolor, por lo que dejó en claro que el histórico cancerbero surgido del América sigue luchando por ser el estelar, por lo que debe seguirse esforzando al máximo durante los entrenamientos.

“Está ahí atrás y sientes la presión cuando te toca trabajar que sabes que te está viendo. No puedo estar por debajo de lo que hace él porque la verdad es muy profesional, se cuida, es el primero que llega y el último que se va. En esa parte, empiezas a aprender de todos.

“El hecho de que aprendes demasiado. Cualquier duda o inquietud que tengas, con Memo he tenido esa oportunidad de acercarme, preguntarle ciertas cuestiones y me ha respondido de buena manera. Se ha abierto a compartirnos la experiencia que ha tenido en Mundiales que ya son 5. Hay mucho que aprenderle a Memo“, declaró el portero de las Chivas en palabras para Azteca Deportes.

¿Tala Rangel se siente el portero titular de México?

“No, para nada. Trabajo para ganarme esa posibilidad de serlo, en esa parte el relajarme me quitaría de tener la posibilidad de pelear por jugar. En cambio, esa mentalidad me acerca más a ser el elegido para el 11 de junio.

“Hay una convivencia sana entre los cuatro que estamos. De hecho, me ha tocado convivir con todos los porteros que están en la lista. Cualquiera tiene una convivencia muy sana, son respetuosos, muy profesionales. Ninguno se siente ni el 1, el 2 o el 3. Es saber que a cualquiera le puede tocar y pelear por esa posibilidad”, concluyó.