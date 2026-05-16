Chivas cedió cinco jugadores a la Selección Mexicana para la concentración extraordinaria de Javier Aguirre en el CAR, una decisión que desde el primer momento generó enorme polémica por realizarse en plena Liguilla. Desde entonces, la postura del Vasco y sus constantes cambios de discurso han provocado críticas constantes, especialmente entre los aficionados rojiblancos, quienes consideran que el Guadalajara fue uno de los equipos más afectados.

Para bien o para mal, Javier Aguirre dejó abierta la posibilidad de que jugadores que todavía siguen disputando la Liguilla puedan entrar a la lista final del Mundial 2026, siempre y cuando formen parte de la prelista de 55 futbolistas. En ese escenario aparecen Bryan González, Efraín Álvarez y Richard Ledezma, aunque todo apunta a que el futbolista con mayores posibilidades reales de colarse a la convocatoria definitiva es precisamente Richy, gracias a la complicada situación que atraviesa México en la lateral derecha.

La principal apuesta de Javier Aguirre para la banda derecha era Rodrigo Huescas, pero el futbolista mexicano no logró recuperarse a tiempo de una fuerte lesión y ni siquiera pudo entrar a la prelista mundialista. La otra alternativa importante es Julián Araujo, quien también arrastra problemas físicos, aunque sí fue incluido dentro de los 55 nombres. Por ello, las opciones reales para el Vasco en esa posición se han reducido considerablemente, situación que indirectamente abre una enorme oportunidad para Richard Ledezma.

Precisamente por eso, muchos interpretaron como una indirecta hacia Ledezma las recientes palabras de Javier Aguirre en conferencia de prensa. Al hablar sobre los futbolistas que siguen disputando la Liguilla y los jugadores lesionados, el seleccionador nacional expresó que esperaba “que no haya más lesionados”, comentario que inmediatamente fue relacionado con la lateral derecha. Y es que, si los problemas físicos continúan afectando a sus principales opciones, Richard Ledezma podría terminar encontrando un inesperado camino rumbo al Mundial 2026.

Diego Campillo no está en la prelista y eso le provocó fuertes críticas a Javier Aguirre

La ausencia de Diego Campillo en la prelista de 55 jugadores sorprendió enormemente tanto a aficionados como a analistas, especialmente porque junto a José Castillo ha sido uno de los defensores más sólidos y dominantes de toda la presente Liguilla. A pesar de ello, ninguno de los dos logró entrar siquiera a la lista preliminar, algo que provocó fuertes críticas hacia Javier Aguirre y su cuerpo técnico. Irónicamente, el propio Vasco reconoció recientemente que siempre existirán jugadores talentosos que se quedan fuera, una frase que muchos consideran encaja perfectamente con el caso de Campillo.