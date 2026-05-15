Gabriel Milito analiza seriamente utilizar a Richard Ledezma en el partido de Vuelta frente a Cruz Azul.

Las Chivas continúan con su preparación para enfrentar a Cruz Azul en la Vuelta de las Semifinales del Torneo Clausura 2026 y, pese a las molestias físicas que dejaron varios jugadores tras el partido deIda, el panorama luce positivo para Gabriel Milito.

El Club Deportivo Guadalajara se declaró en condiciones de disputar el compromiso definitivo en el Estadio Jalisco, donde buscará sellar su boleto a la gran Final del futbol mexicano.

Uno de los futbolistas que más preocupación generó en los últimos días fue Richard Ledezma, quien sufrió un fuerte golpe en el tobillo durante el encuentro de Ida frente a La Máquina.

El jugador de 25 años de edad encendió las alarmas tras presentar molestias importantes al finalizar el partido, situación que obligó al cuerpo médico rojiblanco a mantenerlo bajo observación.

Richard Ledez está comprometido con el equipo.

¿Qué pretende Chivas con Richard Ledezma?

De acuerdo con información del periodista Alex Ramírez, el panorama para Richard Ledezma es alentador. El futbolista de nuestras Chivas realizará una última prueba física este sábado para determinar su estado, aunque dentro de Verde Valle existe confianza en que podrá disputar el encuentro desde el inicio, incluso si tiene que jugar infiltrado para soportar el dolor.

La intención de Richard Ledezma sería no perderse bajo ninguna circunstancia el partido frente al cuadro capitalino, pues ha mostrado disposición total para estar disponible, consciente de la relevancia del compromiso.