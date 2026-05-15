La presencia de Amaury en el entrenamiento de Chivas no pasó desapercibida, especialmente por la conversación que tuvo con Milito.

Este vienres, Amaury Vergara apareció en el Estadio Jalisco para presenciar el entrenamiento de Chivas rumbo al partido de Vuelta de las Semifinales del Torneo Clausura 2026 ante Cruz Azul.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la charla que sostuvo con Gabriel Milito a un costado de la cancha. El propietario del Rebaño Sagrado se mostró muy cercano al estratega argentino durante varios minutos, en una conversación que no pasó desapercibida entre los presentes.

Sin embargo, se desconoce el tema exacto del diálogo, la imagen rápidamente despertó especulaciones entre la afición rojiblanca, que se pregunta si hablaron sobre la planeación del partido, posibles refuerzos o simplemente futbol.

La visita de Amaury Vergara se da en un momento clave para el Club Deportivo Guadalajara, que se encuentra a las puertas de disputar el compromiso de Vuelta ante La Máquina.

¿Cómo va la serie entre Chivas y Cruz Azul?

El marcador global se mantiene empatado 2-2 tras el encuentro de Ida; sin embargo, el conjunto tapatío cuenta con ventaja gracias a su mejor posición en la tabla general, criterio que actualmente le estaría dando el pase a la Final del Torneo Clausura 2026.