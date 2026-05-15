El partido de Ida de las Semifinales del Torneo Clausura 2026 estuvo lleno de intensidad y emociones, con oportunidades claras para ambos equipos, y terminó con un empate a dos goles que, por el criterio de posición en la tabla, tiene momentáneamente a Chivas instalado en la Final.

Ángel Sepúlveda y Willer Ditta fueron protagonistas, luego de encarárse varias veces tras compartir vestidor hasta hace poco, así que el atacante del Club Deportivo Guadalajara fue cuestionado al respecto por los medios de comunicación.

“No, bueno, eso desde que éramos compañeros, cuando nos tocaba ser contrarios en los interescuadras, en todos los partidos, ya lo habíamos platicado que queríamos ese encuentro, ¿no? De rivales ahora. No nos había tocado, nos toca ahora, creo que es un un lindo duelo“.

“Obviamente es un gran defensa central, es un jugador muy fuerte, es un jugador rápido pero bueno, yo también tengo mis cosas, ¿no? Creo que creo que él también lo sabe y bueno, creo que creo que mañana va a ser otro lindo duelo y esperemos que salgamos victoriosos“, finalizó.

¿Cuándo es el partido de Vuelta entre Chivas y Cruz Azul?

El partido de Vuelta de las Semifinales del Torneo Clausura 2026 entre Chivas y Cruz Azul se llevará a cabo este sábado 16 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.