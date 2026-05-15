Chivas perdió a cinco de sus jugadores más importantes por la convocatoria de la Selección Mexicana, situación que obligó a Gabriel Milito a mover piezas y darle oportunidad a futbolistas que normalmente no tenían tantos minutos. Sin embargo, esta complicada situación también terminó abriendo la puerta para que varios jóvenes levantaran la mano y demostraran que pueden competir al máximo nivel tanto ante el cuerpo técnico como frente a la afición rojiblanca.

Santiago Sandoval fue clave en la victoria de Chivas ante Tigres.

El caso más llamativo ha sido el de Santiago Sandoval, quien pasó de ser una apuesta juvenil a convertirse en el héroe de Chivas durante la presente Liguilla. El canterano rojiblanco fue decisivo con su doblete ante Tigres en los Cuartos de Final y además volvió a aparecer en el marcador durante la ida de las semifinales contra Cruz Azul, consolidándose como la gran figura ofensiva del Guadalajara a sus apenas 18 años.

Precisamente por el enorme impacto que ha tenido tan joven, en el Guadalajara existe especial cuidado para que Santiago Sandoval mantenga los pies sobre la tierra. En entrevista previo al entrenamiento rojiblanco, Ángel Sepúlveda dejó claro que tanto él como otros jugadores de experiencia están muy pendientes del juvenil, asegurando que constantemente lo aconsejan y lo acompañan “para que no se desubique” en este momento tan importante de su carrera.

“(le damos) ese jaloncito para que no se me desubique, que obviamente va empezando, es un jugadorazo. Gabi (Milito) ya lo ha manifestado también, la directiva vio más a fondo cómo irlo acompañando. Sabíamos que esta Liguilla iba a tener más oportunidades por las bajas y había que estar listo para este momento. En lo personal, lo estamos arropando, lo vamos a ayudar y el chico está disfrutando al máximo, se lo merece”, expresó el Cuate en la zona mixta.

La llegada de Ángel Sepúlveda a Chivas no solamente se dio pensando en su aporte dentro de la cancha, sino también por el liderazgo y experiencia que puede transmitir dentro del vestidor. Por ello, este acompañamiento que está teniendo con Santiago Sandoval forma parte importante de su rol en el plantel, especialmente ahora que el joven delantero se convirtió en una de las grandes figuras del Guadalajara durante la presente Liguilla.

Ángel Sepúlveda y Santiago Sandoval apuntan a seguir siendo titulares en la vuelta contra Cruz Azul

Todo apunta a que Gabriel Milito repetirá la dupla ofensiva de Ángel Sepúlveda y Santiago Sandoval para el partido de vuelta contra Cruz Azul, luego del buen funcionamiento que mostraron durante la ida de las semifinales. Por ello, la afición rojiblanca estará muy pendiente de cómo vuelven a complementarse ambos delanteros, especialmente considerando el gran momento goleador que atraviesa el joven canterano del Guadalajara.