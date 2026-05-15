Santiago Sandoval volvió a robarse buena parte de los reflectores en la semifinal entre Chivas y Cruz Azul. El atacante de 18 años abrió el marcador en el 2-2 de la ida después de empujar un rebote que dejó Kevin Mier y en su festejo imitó la clásica celebración de Lucas Paquetá, el futbolista brasileño que actualmente milita en el Flamengo de Brasil.

El mediocampista con experiencia en la Selección de Brasil suele realizar ese baile cada vez que convierte un gol importante, una celebración que se volvió viral durante su etapa en Olympique de Lyon y que mantuvo tanto en West Ham como con la Verdeamarela. Sandoval replicó exactamente esos movimientos tras marcar frente a Cruz Azul, en una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Dos talentos zurdos, el mismo festejo (Imago7)

Más allá del festejo, el juvenil atraviesa un momento espectacular en esta Liguilla. El tanto ante la Máquina significó su tercer gol en la fase final del Clausura 2026, luego del doblete que había marcado frente a Tigres en los cuartos de final. En medio de las bajas por convocatorias y lesiones que golpearon al Guadalajara en el cierre del torneo, el atacante surgido de la cantera apareció como una solución inesperada para Gabriel Milito.

De hecho, el propio entrenador argentino destacó públicamente el crecimiento del delantero en las últimas semanas y valoró especialmente su personalidad para competir en escenarios de máxima presión. Milito ya había dejado en claro tras la serie ante Tigres que Sandoval “tiene valentía para jugar estos partidos” y que el cuerpo técnico confía plenamente en sus condiciones pese a su corta edad.

Ahora, el atacante volverá a estar bajo la lupa en la semifinal de vuelta de este sábado. Chivas necesita al menos un empate para avanzar a la Final de la Liga MX y Sandoval llega como uno de los futbolistas más encendidos del equipo. Con apenas 18 años, el juvenil está empezando a adueñarse de momentos pesados en la recta más caliente del Clausura 2026.