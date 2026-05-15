Raúl Rangel pasó los últimos dos años compitiendo directamente con Luis Ángel Malagón por la titularidad en la portería de la Selección Mexicana. Y justo cuando todo apuntaba a que el arquero de Chivas finalmente había ganado la carrera rumbo al Mundial de 2026, la lesión de Malagón parecía abrirle definitivamente la puerta para quedarse con el puesto titular en la Copa del Mundo.

Sin embargo, la respuesta de Javier Aguirre fue convocar nuevamente a Guillermo Ochoa, quien además confirmó recientemente que el Mundial de 2026 será el último torneo que dispute con la Selección Mexicana antes de retirarse definitivamente del combinado nacional. Aun así, conociendo el historial del Vasco y algunas de sus decisiones más polémicas en el Tri, muchos consideran que la pelea por la titularidad en la portería todavía no está cerrada.

Precisamente sobre esa competencia habló Guillermo Ochoa en la concentración de la Selección Mexicana, donde comparte entrenamientos con Raúl Rangel. El experimentado guardameta dejó claro que sí piensa pelear por el puesto titular, asegurando que todavía se siente con la capacidad para competir al máximo nivel, algo que sin duda llamó la atención entre los aficionados rojiblancos a menos de un mes del inicio de la Copa del Mundo.

Eso sí, Ochoa también reconoció que actualmente no parte como el titular del equipo, dejando en claro que la única forma de cambiar esa situación será demostrando su nivel en los entrenamientos y en los partidos amistosos previos al Mundial. Además, explicó que su principal intención es aportar a la Selección Mexicana desde cualquier rol que le toque asumir, incluso si termina siendo suplente durante el torneo.

A Javier Aguirre nunca le ha gustado mucho el estilo de Guillermo Ochoa

Curiosamente, Javier Aguirre ya protagonizó algunas de las decisiones más polémicas relacionadas con Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana. En Sudáfrica 2010 decidió dejarlo en la banca para apostar por Óscar “Conejo” Pérez como titular, algo que generó muchísima controversia en su momento. Además, en 2022, cuando pensaba que ya no estaba al aire en una transmisión, el propio Vasco confesó que no le gusta demasiado el estilo de juego de Ochoa y que él no le habría dado la titularidad en Qatar, una postura que difícilmente parece haber cambiado demasiado rumbo al Mundial de 2026.