Durante los últimos años, una de las grandes incógnitas en la Selección Mexicana ha sido la portería, debido a la fuerte competencia entre Raúl Rangel y Luis Ángel Malagón. Sin embargo, la reciente y desafortunada lesión de Malagón parecía aclarar el panorama, dejando al arquero de Chivas como el principal candidato a la titularidad rumbo al Mundial. Aun así, un nuevo competidor encendió nuevamente el debate.

Le sale nueva competencia a Raúl Rangel

Se trata de Guillermo Ochoa, quien fue convocado por Javier Aguirre para los partidos ante Portugal y Bélgica. Esta decisión, sumada a una campaña desde ciertos sectores de la prensa para impulsarlo como titular, generó dudas sobre el lugar de Rangel, quien no solo podría perder protagonismo en el Tri, sino también perderse la Liguilla con Chivas por una posible convocatoria.

No obstante, un recuerdo del pasado volvió a tomar fuerza entre la afición. Hace algunos años, el propio Javier Aguirre dejó entrever, sin querer, su postura sobre la portería. En una participación televisiva, mencionó que había una posición que cambiaría respecto a Qatar 2022 y, aunque en cámara evitó decir cuál, al pensar que ya no estaba al aire, reveló que se trataba del portero, lo que deja en claro que, incluso en ese momento, Ochoa no terminaba de convencerlo.

Bajo ese contexto, resulta poco probable que Aguirre le dé la titularidad a Ochoa ahora, considerando que han pasado cuatro años desde entonces. Esto refuerza la idea de que Raúl Rangel tendría prácticamente asegurado el puesto para el Mundial, aunque, tratándose del Vasco, no se puede descartar alguna decisión inesperada en la recta final del proceso.

Los partidos contra Portugal y Bélgica serían claves para definir a todos los titulares

Con el Mundial a menos de 90 días, se espera que Javier Aguirre haga muy pocas rotaciones en los amistosos ante Portugal y Bélgica. Por ello, si Raúl Rangel aparece como titular en ambos encuentros, prácticamente quedaría resuelta la incógnita, consolidándose como el portero que arrancaría en la Copa del Mundo 2026.