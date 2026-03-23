Chivas pasó de vivir una fiesta en Nuevo León a sufrir porque se escapa la victoria de no haber aparecido como nunca antes Raúl Rangel. Por otro lado, uno de los momentos que no se vio fue todo fue cómo gestó Gabriel Milito su plan para que el Tala pueda atajar la pena máxima.

Sin dudas en el banquillo rojiblanco las sonrisas no paraban de aparecer debido a que el Rebaño Sagrado le estaba pegando un verdadero baile a una de las plantillas más costosas de la Liga MX. Sin embargo, dos errores defensivos pusieron a la Pandilla de Nuevo León nuevamente en partido para pelear el empate.

Un momento en el que Gabriel Milito no podía creer lo que estaba pasando fue cuando le sancionan penal contra Chivas. La primera reacción que tiene es de fastidio, ya que venía venir todo lo que sucedía, por este motivo cruza los brazos, se va a la heladera, se sienta, toma la botella, la tira y luego la patea. A partir de ahí el argentino reacciona y comienza a gestar su plan maestro para desconcentrar a Rayados de Monterrey.

Luego de hablar con su auxiliar, empieza a levantar los brazos y llama Raúl Rangel y lo retiene unos minutos para motivar y sacar de foco a la Pandilla de Nuevo León. Ese puñado de segundos valió oro porque el conjunto local se enojó y fue a protestar al punto tal que Omar Govea se metió a empujar a uno de sus rivales.

Tras el penal atajado por Tala Rangel, el técnico argentino festeja con los dos puños cerrados y abraza a Óscar Whalley. Luego que vimos, le pide a Richard Ledezma que se vaya al vestidor porque se peleaba con el cuarto árbitro y abrazó a un Bryan González destruido debido a que puso el partido en riesgo por su error.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas?

Chivas volverá a jugar el próximo domingo cuando enfrente a Atlas en un amistoso en Estados Unidos. Por otro lado, en el Clausura 2026 volverá a tener acción cuando enfrente a Pumas por la jornada 13 en el Estadio Akron.