Anoche Chivas tuvo que batallar para quedarse con los tres puntos ante Rayados de Monterrey luego de estar arriba en el marcador con tres goles diferencia. Por otro lado, lo que la transmisión no mostró fue cómo Gabriel Milito rescató a Richard Ledezma de una posible expulsión por ir a protestar al cuarto árbitro.

No hay dudas de que en este Rebaño Sagrado invita a soñar debido a que mantiene un estilo de juego aceitado y que se lleva por delante a cualquier equipo. Es verdad que ante Cruz Azul y Toluca perdió, pero compitió y puso contra las cuerdas a plantillas más poderosas y con más tiempo ganando torneos.

Ayer Chivas tuvo que batallar durante 10 minutos debido a que dejó vivo a unos Rayados de Monterrey que no vive su mejor momento, pero que aún cuenta con una plantilla talentosa. En Nuevo León pasó de un 3-0 a un 3-2 y que pudo quedarse al menos con un empate si Raúl Rangel no les ataja penal.

Richard Ledezma pudo irse expulsado. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, lo que la transmisión no mostró fue como Gabriel Milito rescató a Richard Ledezma de una posible expulsión. En un video publicado por José María Garrido en YouTube, se ve a Richy festejar con el técnico y comenzó a reclamarle al cuarto árbitro, que se cansó y parecía que se dirigía a reportar los insultos al silbante. En ese momento el técnico argentino intervino, habló con el auxiliar, llamó al lateral derecho y lo mandó a las duchas para que no siga peleándose.

Gabriel Milito consoló a Bryan González

Lo que la transmisión no mostró fue a Gabriel Milito consolando a Bryan González que se sentía culpable de lo vivido en los últimos diez minutos. En un video publicado por José María Garrido en Futbol con Cerebro, el entrenador argentino se acerca para saber qué le pasaba y el Cotorro le señala que fue su culpa, por lo que lo abraza, le habla, lo vuelve a abrazar y se lo lleva al vestidor.