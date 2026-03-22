El Guadalajara jugó un gran partido ante Rayados de Monterrey, pero sufrió para quedarse con los tres puntos tras pasar de un 3-0 a un 3-2 que fue gracias a un penal atajado por Raúl Rangel. Luego de los 80 mejores del campeonato y 10 para el olvido el Tala apareció en redes sociales para dejar un mensaje en el que afirman que hay mucho por aprender.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado fue una verdadera aplanadora en el Nuevo León porque no paró de morder para recuperar el balón y hacer daño. Así llegó el gol de Armando González, las anotaciones perdidas por parte de Ángel Sepúlveda y Santiago Sandoval.

Sin embargo, las distracciones llevaron a que Chivas deje vivo a unos Rayados de Monterrey que no vive un gran momento, pero que tiene enormes jugadores. Para la suerte del Guadalajara en la portería se encontraba Raúl Rangel para salvar al equipo y parar un penal clave en el último minuto.

Raúl Rangel fue clave para que Chivas se quede con la victoria ante Rayados. (Foto: IMAGO7)

Tras el partido en redes sociales el Tala apareció para dejar un mensaje a la afición del Guadalajara. “¡Una noche mágica de mucho aprendizaje, en la cual me siento contento, esto es un equipo y el resultado es gracias al trabajo de todos! ¡Vamos Chivas!”, expresó en Instagram el mejor guardameta de México.

Raúl Rangel salvó a Chivas en el inicio del partido

Muchos se queda con el penal atajado a falta de un minuto para que finalice el partido, pero en el inicio del partido un error defensivo Raúl Rangel apareció para evitar el 1-0 de Rayados de Monterrey en el inicio del partido.