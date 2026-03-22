Raúl Rangel tuvo una noche consagratoria debido a que en el momento que más lo necesitó Chivas el portero rojiblanco atajó un penal en el último minuto. En medio de este contexto, se avecina una nueva fecha FIFA a la que llega como gran candidato a ser titular en el debut de la Copa del Mundo 2026, mientras que en Chipre Guillermo Ochoa no fue ni convocado al juego de AEL Limassol. ¿Ese es el portero que le quiere ganar el lugar al mejor guardameta de México?

Uno de los grandes cuestionamientos que se le hace a Javier Aguirre es sobre cuáles son los argumentos para tener definido a los porteros para el Mundial 2026. Hasta hace unas semanas era claro que el Tala y Luis Ángel Malagón peleaban por el primer lugar, mientras que Carlos Acevedo y el exjugador de América por el tercer lugar. Sin embargo, la lesión del actual portero de las Águilas acomodó todo.

Ayer Raúl Rangel dio un brutal golpe en la mesa debido a que ante Rayados de Monterrey atajó un penal para que el Guadalajara ganara 3-2. De esta manera, el guardameta rojiblanco llega con la moral en alto para ser titular indiscutido en las alineaciones para enfrentar a Portugal y Bélgica en la próxima fecha FIFA.

Raúl Rangel atajó un penal clave ante Rayados de Monterrey

En medio de este contexto, en Chipre llegan importantes noticias, ya que luego de varias goleadas recibidas el AEL Limassol decidió no convocar a Guillermo Ochoa para su encuentro de este domingo según lo reportado por Jesús Bernal. ¿Este es el jugador que sin tener minutos le quiere quitar el lugar al mejor portero de México?

¿Cuándo volverá a jugar Chivas?

Chivas volverá a jugar el próximo domingo cuando enfrente a Atlas en un amistoso en Estados Unidos. Por otro lado, en el Clausura 2026 volverá a tener acción cuando enfrente a Pumas por la jornada 13 en el Estadio Akron.