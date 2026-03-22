La victoria por 3-2 de Chivas sobre Monterrey, por la Jornada 12 del Clausura 2026, no solo dejó tres puntos clave en la pelea por la cima del torneo, sino también una profunda reflexión de Gabriel Milito en conferencia de prensa. En medio del debate recurrente sobre la política del club, el entrenador argentino fue contundente al rechazar cualquier mirada negativa sobre el hecho de jugar únicamente con futbolistas mexicanos.

“Para mí no es ningún problema ni tampoco una desventaja… para mí es una gran bendición poder contar con solo jugadores mexicanos. Creo mucho en ellos, por eso acepté el desafío de poder dirigir este equipo”, expresó Milito, dejando en claro desde el inicio su postura y el convencimiento con el que asumió el cargo de entrenador en el Guadalajara.

Milito fue más allá y respaldó la identidad del club: “No lo veo como un problema, realmente no lo veo como un problema. Lo veo como una gran bendición. Adhiero a la política del club, me gusta, y es por eso que estoy acá, convencido totalmente de lo que son capaces de hacer estos chicos”, afirmó.

En esa misma línea, destacó la evolución del equipo y la regularidad que viene construyendo desde el torneo anterior: “Hoy poco a poco seguimos mejorando como equipo, estamos sosteniendo una buena regularidad que ya comenzó el torneo anterior y este torneo también lo venimos haciendo. El gran desafío es sostenernos, y para eso hay que trabajar mucho”.

Milito elogia la mentalidad del jugador mexicano

El entrenador de Chivas también puso el foco en un aspecto clave: la mentalidad del futbolista mexicano. “El jugador mexicano cuando está convencido potencia todo su talento, que ya de por sí tiene. Eso es lo que nosotros intentamos hacer: a fuerza de trabajo y convencimiento, que ellos se puedan expresar en su máximo potencial”, insistió Milito.